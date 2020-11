Vecchio Palermo | il fallimento e l’arresto dei Tuttolomondo | trovato il tesoretto | sequestrati otto immobili

Leggi su mediagol

(Di martedì 24 novembre 2020) Lo scorso 4 novembre Salvatore e Waltersono stati arrestati.Tanti i reati contestati dalla Procura della Repubblica ai due fratelli che dovevano salvare il, poi miseramente fallito nel 2019 a seguito della mancata iscrizione della compagine rosanero al campionato di Serie B: bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di imposte con crediti inesistenti, autoriciclaggio e reimpiego di denaro, falso e ostacolo alle funzioni della Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Covisoc) della Figc. Ma non solo.La Guardia di Finanza ha scoperto che alcuni beni, intestati ad una società, stavano per essere venduti. Nel giorno del, come informa 'La Repubblica', uno dei familiari avrebbe telefonato ad un amico imprenditore e detto: "Salvatore mi aveva accennato ad una vendita in ...