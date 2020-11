The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio e l'infortunio nela scena del Quaalude (Di martedì 24 novembre 2020) Leonardo DiCaprio si fece male girando una delle scene più famose di The Wolf of Wall Street, che richiese tre giorni di lavoro. Leonardo DiCaprio si provocò un infortunio girando una delle scene più famose di The Wolf of Wall Street, che richiese tre giorni di lavoro. Lo ricorda il sito Cheat Sheet, aggregatore di aneddoti e retroscena per i film del passato, e per l'occasione cita un'intervista che il divo concesse a Variety nel 2014, poco dopo l'uscita del lungometraggio di Martin Scorsese. Si tratta della famosa sequenza in cui Jordan Belfort, strafatto dopo essersi dato alla pazza gioia con un flacone di Quaalude, cerca di raggiungere la propria macchina ed è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020)si fece male girando una delle scene più famose di Theof, che richiese tre giorni di lavoro.si provocò ungirando una delle scene più famose di Theof, che richiese tre giorni di lavoro. Lo ricorda il sito Cheat Sheet, aggregatore di aneddoti e retroper i film del passato, e per l'occasione cita un'intervista che il divo concesse a Variety nel 2014, poco dopo l'uscita del lungometraggio di Martin Scorsese. Si tratta della famosa sequenza in cui Jordan Belfort, strafatto dopo essersi dato alla pazza gioia con un flacone di, cerca di raggiungere la propria macchina ed è ...

