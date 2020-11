Oxford | Efficace al 90% con una dose e mezza

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) Maria Sorbi L'Oms ha definito le ultime novità sui vaccini come "una luce che brilla in fondo al tunnel" L'Oms ha definito le ultime novità sui vaccini come «una luce che brilla in fondo al tunnel». E la speranza di tutti è esattamente questa: che la corsa a tre per le fiale anti Covid si riveli l'arma vincente per frenare la pandemia.L'azienda americana Pfizer non giocherà da sola la partita sul vaccino. Anche la sua connazionale Moderna è a buon punto. Ed è a un passo dal traguardo anche il progetto die AstraZeneca, in partnership con l'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia. Tuttavia nessuna delle squadre anti Covid ha ancora pubblicato i dati scientifici della sperimentazione (attesi tra qualche settimana), ma ha solo annunciato i risultati. Pfizer parla di un'affidabilità al 95%. I dati di efficacia, resi pubblici in una conferenza stampa, ...