Morta in rianimazione al Cardarelli | aperta un’inchiesta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli ha aperto, per ora contro ignoti, sulla morte di Giuseppina Loccardo. La 45enne è deceduta il 12 novembre nella terapia intensiva deldi Napoli dopo essere risultata positiva al coronavirus. L’indagine, coordinata dal pm Eliana Esposito, è statadopo un esposto presentato dall’avvocato Maria Laura Masi, legale dei familiari della donna, che soffriva di problemi renali ed era dializzata. Hanno chiesto agli inquirenti di fare luce sull’accaduto anche attraverso la riesumazione della salma. Giuseppina Liccardo si era recata in ospedale a causa di dolori al petto. Poi fu trasferita in un apposito reparto anti covid. Durante il periodo trascorso nell’ospedale, la signora Giuseppina si lamentava con i parenti di non essere correttamente assistita inviando ...