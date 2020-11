Inter-Real Madrid, Handanovic: “Inutile parlare troppo, tireremo le somme in seguito” (Di martedì 24 novembre 2020) Samir Handanovic ha partecipato alla conferenza stampa antecedente a Inter-Real Madrid, rispondendo alle domande dei giornalisti al fianco di Antonio Conte. Il portiere sloveno, leader nerazzurro, ha toccato alcuni temi delicati, legati alla resa difensiva altalenante del club. Di seguito le parole d’esordio di Handanovic: “Mancano ancora tre partite. Se consideriamo come abbiamo giocato le precedenti partite, possiamo recriminare più di altri. Meglio non parlare troppo, si tireranno le somme in seguito“. Successivamente, Handanovic ha rincarato la dose e esternato con decisione le proprie idee: “Quando si prendono tanti gol, è normale aver preoccupazione. Bisogna però analizzare le varie situazioni e in che modo si prendono le reti. ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Samirha partecipato alla conferenza stampa antecedente a, rispondendo alle domande dei giornalisti al fianco di Antonio Conte. Il portiere sloveno, leader nerazzurro, ha toccato alcuni temi delicati, legati alla resa difensiva altalenante del club. Di seguito le parole d’esordio di: “Mancano ancora tre partite. Se consideriamo come abbiamo giocato le precedenti partite, possiamo recriminare più di altri. Meglio non, si tireranno lein seguito“. Successivamente,ha rincarato la dose e esternato con decisione le proprie idee: “Quando si prendono tanti gol, è normale aver preoccupazione. Bisogna però analizzare le varie situazioni e in che modo si prendono le reti. ...

