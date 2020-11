I vaccini contro il Covid possono essere obbligatori? La risposta di Celotto

Leggi su formiche

(Di martedì 24 novembre 2020) In settimane di grande incertezza, forti speranze e qualche timore accompagnano iil. Da quanto leggiamo, nel 2021 inizierà una gigantesca campagna vaccinale, con tutta una serie di problemi, a cominciare dalla individuazione delle categorie da vaccinare prima (anziani, sanitari, categorie a rischio). Ma si pone anche un altro dubbio: per cercare di rendere efficace il vaccino e raggiungere l’immunità di gregge, si può renderea la vaccinazione? Anche qui la Costituzione ci aiuta in modo chiaro. L’art. 32, 2° comma dispone: “Nessuno puòobbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. È quindi evidente che una legge può obbligare a ...