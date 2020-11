(Di martedì 24 novembre 2020) Eugenio, presidente della Regione, ora anticipa le notizie via. Oggi, 24 novembre, ha postato che «icasi positivi registrati nelle ultime 24 ore insono 962 su 11.813molecolari e 3.245 test rapidi effettuati. Nel post,rivolge poi un pensiero agli infermieri della terapia intensiva dell'ospedale di Prato

regionetoscana : #covid19 Toscana #19novembre ?? 1.972 nuovi casi ?? 17.830 tamponi ?? 2.101 ricoverati (+14 da ieri) ?? 287 terapia… - regionetoscana : #covid19 Dati Toscana #16novembre ?? 2433 nuovi casi ?? 15.527 tamponi ?? 2061 ricoverati (+53 da ieri) ?? 284 tera… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Perché la Toscana è #zonarossa. L'approfondimento dell'Agenzia regionale di sanità… - iltirreno : Coronavirus, a 12 anni rischia la vita. Dal Meyer spiegano il caso nei dettagli: 'Abbiamo temuto il peggio' - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 962 nuovi contagi su 11.813 tamponi. Twitter di Giani -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

L'Italia raggiunge il picco di 50mila morti di covid in soli 60 giorni dopo l'allentamento delle misure preventive della scorsa estate.Dopo 14 giorni in rianimazione e una degenza in pediatria, il bambino è tornato a casa. Dall'ospedale spiegano il tipo di infiammazione scatenata dal Covid: ...