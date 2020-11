Ciclismo | Julian Alaphilippe | “Il Fiandre sarà uno dei miei obiettivi per il 2021 Un giorno | inoltre | mi piacerebbe fare la Roubaix”

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo un biennio strepitoso, in cui ha vinto il Mondiale, la Sanremo e ha anche lottato per il successo finale del Tour de France,vuole porsi nuovo. Il fuoriclasse transalpino, già in questo 2020, ha lottato per il successo al Giro delle, ove era in testa insieme a van der Poel e Van Aert, prima di scontrarsi con una moto. Nel futuro,pensa anche di mettere nel mirino l’altra grande classica delle pietre: la Parigi-Roubaix.ha parlato dei suoidele di quelli futuri a Eurosport France. Queste le sue parole: “L’anno prossimo penso che farò un blocco con tutte le classiche di primavera, anche se ancora non abbiamo preso una decisione definitiva. Sicuramente ...