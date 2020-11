Champions League | Juventus-Ferencvaros 1-1 | Lazio-Zenit San Pietroburgo 2-1 LIVE

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Curiosità su #JuveFerencvaros? Tutte quelle che volete! ?? Qui i numeri pre gara ?? - juventusfc : L'avversario delle #JuventusWomen in #UWCL sarà l'@OLfeminin ?? ?????? ???????????? ?????????? ?? - DLocascio68 : RT @Mikelafo71: Felicissimo per Marco Parolo che all'età di 35 anni si é tolto lo sfizio di segnare il suo primo gol in Champions League. I… - snasainplasa : RT @MarcoKappa11: La Champions league senza il Milan è come leccare la figa con le mutande -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

ROME, ITALY – NOVEMBER 24: Marco Parolo with his teammates of SS Lazio celebrates after scoring the team’s second goal during the UEFA Champions League group F stage match between SS Lazio and Zenit ...Ritorna la Champions League per le italiane con Juventus-Ferencvaros, dove gli uomini di Pirlo proveranno a chiudere quasi definitivamente il discorso per il passaggio del turno. I bianconeri hanno ...