Cercasi commissario... disperatamente (Di martedì 24 novembre 2020) Arriva oggi la nomina del nuovo commissario per la sanità calabrese? Dagli annunci e dalle indiscrezioni politiche sembrerebbe proprio di sì, ma le ultime settimane, tra dimissioni, ritiri e rinunce, hanno dimostrato che su questo delicato capitolo ci si può aspettare davvero di tutto. Il Consiglio dei ministri è convocato per le ore 18, a Palazzo Chigi. L'argomento non è all'ordine del giorno ufficiale della riunione ma, come anticipato ieri dal premier, Giuseppe Conte, la partita potrebbe chiudersi proprio oggi. Sul tavolo, oltre al nome del prefetto Francesco Paolo Tronca, che nelle ultime ore avrebbe optato per il no, ci sarebbe, tra gli altri, quello di Luisa Latella, già prefetto a Catanzaro e alla guida delle Universiadi di Napoli, oggi commissario all'Asp del capoluogo calabrese dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. La sanità ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) Arriva oggi la nomina del nuovoper la sanità calabrese? Dagli annunci e dalle indiscrezioni politiche sembrerebbe proprio di sì, ma le ultime settimane, tra dimissioni, ritiri e rinunce, hanno dimostrato che su questo delicato capitolo ci si può aspettare davvero di tutto. Il Consiglio dei ministri è convocato per le ore 18, a Palazzo Chigi. L'argomento non è all'ordine del giorno ufficiale della riunione ma, come anticipato ieri dal premier, Giuseppe Conte, la partita potrebbe chiudersi proprio oggi. Sul tavolo, oltre al nome del prefetto Francesco Paolo Tronca, che nelle ultime ore avrebbe optato per il no, ci sarebbe, tra gli altri, quello di Luisa Latella, già prefetto a Catanzaro e alla guida delle Universiadi di Napoli, oggiall'Asp del capoluogo calabrese dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. La sanità ...

