Una cura contro i tumori del sangue: un sogno possibile anche grazie alla vostra generosità (Di lunedì 23 novembre 2020) AIL vuol dire da sempre assistenza e cura per chi lotta contro i tumori del sangue. Ma ora c’è la possibilità di pensare anche ai pazienti che verranno: “Io sottoscritto lascio in eredità un sogno”. È questo il nome dell’evento – rigorosamente online – organizzato lo scorso 19 novembre e promosso da AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, per far conoscere il valore dei lasciti solidali e l’importanza dell’assistenza ai malati ematologici e alle loro famiglie e il valore dei lasciti solidali. È proprio grazie ai lasciti testamentari che, in questi anni, l’Associazione ha potuto accompagnare pazienti e famiglie in tutte le fasi del difficile percorso della malattia e finanziare importanti progetti di ricerca scientifica. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) AIL vuol dire da sempre assistenza eper chi lottadel. Ma ora c’è la possibilità di pensareai pazienti che verranno: “Io sottoscritto lascio in eredità un”. È questo il nome dell’evento – rigorosamente online – organizzato lo scorso 19 novembre e promosso da AIL, Associazione Italianale Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, per far conoscere il valore dei lasciti solidali e l’importanza dell’assistenza ai malati ematologici e alle loro famiglie e il valore dei lasciti solidali. È proprioai lasciti testamentari che, in questi anni, l’Associazione ha potuto accompagnare pazienti e famiglie in tutte le fasi del difficile percorso della malattia e finanziare importanti progetti di ricerca scientifica. ...

gualtierieurope : Le parole di @Pontifex_it rivolte ai giovani di #FrancescoEconomy ci chiamano a un impegno comune per il futuro: p… - Unomattina : 'Non serve il commissario X Y Z, per la Calabria ci vuole coraggio,un terremoto,non bisogna avere paura di scontent… - _Carabinieri_ : #COVID19, i #Carabinieri del #NAS rafforzano i controlli dei servizi per ospitalità e cura delle persone anziane: i… - CorrNazionale : Psoriasi, una malattia della pelle che non ha età: in Italia ne soffre circa il 2,6 % della popolazione, ecco sinto… - fachetti3333 : RT @Amelie84044597: @artdielle @danisetta @SheMsBluebell @Basil_73 @CasulaGiuliana @MinervaArmata @rottmelnew @TLarina1837 @raf_rob @pattyp… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cura Donazione del plasma iperimmune per la cura del Covid-19. Tutte le info per donare ed aiutare per le cure dei contagiati in Basilicata Melandro News Alberto Genovese, Filippo Facci: "Uno stupro è uno stupro, ma chi va al mulino si infarina". Cosa non vi hanno raccontato sui party-horror

Alberto Genovese è un 43enne di origini napoletane che ha studiato alla Bocconi e poi è rimasto a Milano, dove ha fatto fortuna e si ...

Il Covid ha fermato anche il trenodella farmaceutica

In crescita costante da oltre un decennio, a dispetto delle attese, la pandemia ha frenato anche questo settore. La Toscana resiste meglio del resto del Paese grazie all’export, che ha compensato il c ...

Alberto Genovese è un 43enne di origini napoletane che ha studiato alla Bocconi e poi è rimasto a Milano, dove ha fatto fortuna e si ...In crescita costante da oltre un decennio, a dispetto delle attese, la pandemia ha frenato anche questo settore. La Toscana resiste meglio del resto del Paese grazie all’export, che ha compensato il c ...