Tosca | «Orgogliosa delle mie rughe | mi rappresentano»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 23 novembre 2020) «Se tornassi tra cent’anni forse vorrei fare il politico e mettermi al servizio di una causa. Oppure no, ancora meglio: la discografica. Sogno donne al comando, vista la predominanza maschile in questo mondo. In parte, qualcosa la sto già facendo: ho creato un’etichetta per produrre giovani artisti». Era il 1996 e, all’epoca trentunenne, con Vorrei incontrarti tra cent’anni vinceva con Ron il Festival di Sanremo. Sono passati 24 anni da allora. Una vita, una carriera. In cui, cantante, cantautrice e attrice, oggi 55enne, ha scelto un percorso artistico ragionato che l’ha portata anche in teatro e al cinema. E di nuovo a Sanremo nel 2020 con Ho amato tutto.iodonna.it/…/sanremo-2020-la-finale-i-vestiti-piu-belli Due premi Tenco L’11 dicembre dovrebbe partire il suo tour Morabeza, dal disco omonimo, per il quale ha appena ricevuto due premi ...