Terremoto Irpinia | a Potenza conferita cittadinanza onoraria all’Esercito

POTENZA – È stata conferita oggi durante una cerimonia ufficiale la cittadinanza onoraria della Città di Potenza all'Esercito italiano, "in segno di gratitudine per l'altissimo senso del dovere e per il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal proprio personale fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alle popolazioni della Basilicata duramente colpita dalla disastrosa calamita' del sisma del 1980?.

