Spal-Monza, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di lunedì 23 novembre 2020) Martedì 24 Novembre si giocherà il quarto turno di Coppa Italia. Si sfideranno Spal-Monza, questo sarà un anticipo del match che si giocherà in serie B il 30/01/2020. Il Monza nel turno precedente ha battuto il Pordenone ai rigori, stesso risultato l’ha fatto la Spal che ha battuto il Crotone dagli undici metri. Non farà parte del match Colferai espulso nel match contro i ramarri. Orario e dove vedere Spal-Monza Spal-Monza si giocherà Martedì 24 Novembre alle 14:30 allo Stadio Paolo Mazza. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Rai Sport. probabili formazioni Spal-Monza Spal (3-4-1-2): Gomis; Okoli, Tomovic, Salamon; Jankovic, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Martedì 24 Novembre si giocherà il quarto turno di Coppa Italia. Si sfideranno, questo sarà un anticipo del match che si giocherà in serie B il 30/01/2020. Ilnel turno precedente ha battuto il Pordenone ai rigori, stesso risultato l’ha fatto lache ha battuto il Crotone dagli undici metri. Non farà parte del match Colferai espulso nel match contro i ramarri. Orario evederesi giocherà Martedì 24 Novembre alle 14:30 allo Stadio Paolo Mazza. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Rai Sport.(3-4-1-2): Gomis; Okoli, Tomovic, Salamon; Jankovic, ...

