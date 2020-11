PS5 è la priorità per Sony, ma prossimamente arriverà anche 'qualcosa di interessante' per PS Plus e PS Now (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 2020 (e non solo) è l'anno di PlayStation 5 ed è ovvio che Sony punti tutto sulla nuova piattaforma. Per adesso quindi non c'è ancora spazio per PlayStation VR, e lo stesso vale per i suoi servizi digitali come PSNow e PlayStation Plus. Tuttavia, entrambi sono cresciuti lentamente ma costantemente nel corso degli anni e in una recente intervista con GQ, Jim Ryan, Presidente e Amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, ha scherzato sul fatto che la società sta "cercando cose interessanti" per i due servizi in abbonamento, asserendo che in futuro verrà dato ampio spazio anche a loro. "Penso che il cloud diventerà probabilmente più importante nel corso dei prossimi anni, anche se il modello di business e le sfide tecnologiche sono ancora presenti. Mentre ciò accade, stiamo continuando i ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 2020 (e non solo) è l'anno di PlayStation 5 ed è ovvio chepunti tutto sulla nuova piattaforma. Per adesso quindi non c'è ancora spazio per PlayStation VR, e lo stesso vale per i suoi servizi digitali come PSNow e PlayStation. Tuttavia, entrambi sono cresciuti lentamente ma costantemente nel corso degli anni e in una recente intervista con GQ, Jim Ryan, Presidente e Amministratore delegato diInteractive Entertainment, ha scherzato sul fatto che la società sta "cercando cose interessanti" per i due servizi in abbonamento, asserendo che in futuro verrà dato ampio spazioa loro. "Penso che il cloud diventerà probabilmente più importante nel corso dei prossimi anni,se il modello di business e le sfide tecnologiche sono ancora presenti. Mentre ciò accade, stiamo continuando i ...

