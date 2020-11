Dramma nel mondo della Tv | è morto a soli 47 anni

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 23 novembre 2020) Kirby Morrow, doppiatore statunitense conosciuto per essere stato soprattutto la voce di Goku in "Dragon Ball Z", èall'età di 47. Una notizia che è stata accolta con grande dolore dagli appassionati di anime di tutto il, perché Kirby Morrow era conosciuto per essere la voce maschile dei principali cartoni giapponesi tradotti in inglese. Non solo Dragon Ball ma anche Miroku del manga "Inuyasha", il mutante Ciclope/Scott Summers nella serie animata "X-Men: Evolution". Inoltre, è stato attore ricorrente in serie come "Legion", "Supernatural", "The L Word" e "The Good Doctor". La tragica morte Kirby Morrow èall'età di 47il 19 novembre 2020. La sua morte è stata annunciata via Facebook dal fratello, Casey Morrow. Le cause non sono state rese note. Il suo ultimo lavoro ...