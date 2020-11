Dietro le quinte “Elisa Isoardi ha gettato la medaglia a terra | stizzita” Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) La seconda manche della finale di Ballando con le Stelle, che prevedeva la sfida con Paolo Conticini e Veera Kinnunen, ha portato all’eliminazione della coppia formata da Elisae Raimondo Todaro. Fuori dal podio e con in tasca il quarto posto, un risultato che la conduttrice e il ballerino non avrebbero molto apprezzato. “Siete stati degli eroi, dei veri eroi, avete avuto mille difficoltà. Bravi! E naturalmente Elisa non potevi buttarti a ballare come una pazza con quella caviglia”, ha commentato a caldo Milly Carlucci a cui la, visibilmente rammaricata, ha replicato: “Il nostro sacrificio non è stato compreso fino in fondo.” La coppia si è scambiata a vicenda le medaglie al collo, come avvenuto per altri concorrenti, ma Todaro l’ha tolta subito mettendola in tasca mentre secondo il sito del Corriere della Sera...