Crisi di liquidità e affitto o cambiali: nessun pagamento con coronavirus (Di lunedì 23 novembre 2020) In tempi di Crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19, laddove non arriva (ancora) la legge, interviene la magistratura. Proprio come in tema di contratto di affitto ad uso non abitativo: infatti, recentemente è stato emesso dai giudici un provvedimento che tutela l’inquilino costretto a sospendere l’attività lavorativa in studio o negozio, a causa del lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta e come la giurisprudenza è in grado di garantire il privato affittuario, in difficoltà per Crisi di liquidità. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di affitto ufficio ad uso abitativo, come si fa e quando è consentito, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Crisi di liquidità: il decreto di tutela ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 23 novembre 2020) In tempi dieconomica dovuta all’emergenza Covid-19, laddove non arriva (ancora) la legge, interviene la magistratura. Proprio come in tema di contratto diad uso non abitativo: infatti, recentemente è stato emesso dai giudici un provvedimento che tutela l’inquilino costretto a sospendere l’attività lavorativa in studio o negozio, a causa del lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta e come la giurisprudenza è in grado di garantire il privato affittuario, in difficoltà perdi. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità diufficio ad uso abitativo, come si fa e quando è consentito, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsdi: il decreto di tutela ...

robertosaviano : Le pandemie radicalizzano crisi esistenti e in una situazione fatiscente come quella calabrese non poteva che accad… - Mov5Stelle : Il Governo ha salvato600mila posti di lavoro. Non lo dice il MoVimento, ma la Banca d’Italia. L’estensione della C… - SebastianLaLira : 'Se il popolo ha pane, che mangino le brioches' Queste sarebbero le politiche espansive anticicliche per uscire da… - lo_360 : @AieieBrazov3 @maurotizio @GiorgiaMeloni continui spostamenti di ricevute e conseguente crisi di liquidità, pagamen… - alfrig409 : RT @icebergfinanza: La crisi è solo una questione politica, come accade con la Grecia quando Draghi si rifiutò di assicurare liquidità alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi liquidità Bankitalia: le imprese rischiano l’insolvenza meno della crisi del 2012 Corriere della Sera