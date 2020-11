Covid stabile: positivi al 13.7%, terapie intensive libere 455. In 24 ore 2.091 guariti (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 23 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 22 novembre, descrive numeri e tendenze. Su 15.739 tamponi sono risultati 2.158 positivi (ieri 3.217) ossia il 13.7% (ieri 13.2%, forbice ultimi 30 giorni: 13.2%-21.5%) con 13.581 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 2.158 ‘positivi’, 227 sono sintomatici ossia il 10.5% (ieri erano il 7.5%), negli ultimi 30 giorni forbice tra 3.3% e 15.1%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 227 positivi sintomatici rappresentano l’1.4% (ieri: 1.4%). Negli ultimi 30 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%). Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi hanno e quale percentuale di questi 227 pazienti ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 23 novembre 2020)-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 23 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 22 novembre, descrive numeri e tendenze. Su 15.739 tamponi sono risultati 2.158(ieri 3.217) ossia il 13.7% (ieri 13.2%, forbice ultimi 30 giorni: 13.2%-21.5%) con 13.581 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 2.158 ‘’, 227 sono sintomatici ossia il 10.5% (ieri erano il 7.5%), negli ultimi 30 giorni forbice tra 3.3% e 15.1%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 227sintomatici rappresentano l’1.4% (ieri: 1.4%). Negli ultimi 30 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%). Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi hanno e quale percentuale di questi 227 pazienti ...

petergomezblog : Covid, Moderna: “Nostro vaccino ha una efficacia pari al 94,%”. Il composto “stabile tra 2 e 8 gradi per 30 giorni”… - 1giornodapecora : #ugdp #MatteoBassetti e i rapporti sessuali durante il #covid: quando uno è un partner stabile, sia che viva con te… - amifacose : Sabato notte è morta la sorella del mio nonnino di COVID.. aveva 79 anni. Ed è il primo lutto di famiglia che abbia… - mattinodipadova : Già iniziati i lavori di restauro dello stabile nel lato di via San Clemente: la catena è nata da una start up del… - AnsaSardegna : Covid, in Sardegna 404 nuovi casi e 10 decessi. Stabile a 70 il numero dei pazienti in terapia intensiva #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stabile Usmate, cresce il numero dei decessi per Covid. Stabile la curva dei contagi MBnews Calano a 23mila i nuovi casi, superati i 50mila morti totali

Sono 22.930 i nuovi contagi di coronavirus in Italia il 23 novembre ... La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 20,3%, stabile rispetto a ieri. Sono 34 i nuovi decessi ...

Coronavirus, l’aggiornamento: su oltre 11.500 tamponi 2.347 nuovi positivi, di cui 1.160 asintomatici. 204 i guariti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 108.073 casi di positività, 2.347 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.558 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...

Sono 22.930 i nuovi contagi di coronavirus in Italia il 23 novembre ... La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 20,3%, stabile rispetto a ieri. Sono 34 i nuovi decessi ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 108.073 casi di positività, 2.347 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.558 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...