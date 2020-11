Certificato medico per comunicare la malattia all’Inps: come inviarlo? (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Certificato medico rilasciato dal dottore è essenziale per potersi veder attribuire le prestazioni INPS dovute all’assenza per malattia. E’ chiaro infatti che lo stato patologico può talvolta impedire al lavoratore di recarsi al lavoro e di svolgere le mansioni per cui è stato assunto. La legge però gli consente di conservare il posto di lavoro ed anche di percepire un’indennità ad hoc, ma sempre rispettando l’obbligo di presentazione del Certificato medico. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa ricordare su questo tema, onde non farsi trovare sprovvisti nelle circostanze concrete. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sull’indennità temporanea Inail, importo, requisiti e chi la versa, clicca qui. Certificato ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilrilasciato dal dottore è essenziale per potersi veder attribuire le prestazioni INPS dovute all’assenza per. E’ chiaro infatti che lo stato patologico può talvolta impedire al lavoratore di recarsi al lavoro e di svolgere le mansioni per cui è stato assunto. La legge però gli consente di conservare il posto di lavoro ed anche di percepire un’indennità ad hoc, ma sempre rispettando l’obbligo di presentazione del. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa ricordare su questo tema, onde non farsi trovare sprovvisti nelle circostanze concrete. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sull’indennità temporanea Inail, importo, requisiti e chi la versa, clicca qui....

