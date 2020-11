Sky: Il sindaco di Giugliano: “Non si può rientrare a scuola” (Di domenica 22 novembre 2020) Sky riporta questa mattina la decisione del sindaco di Giugliano , Nicola Pirozzi, che dopo aver sentito i dirigenti scolastici e aver ascoltato anche i pareri dei rappresentanti dei genitori, ha spiegato “Non si può rientrare a scuola il 24 novembre senza le necessarie condizioni di sicurezza che ora sembrano ancora compromesse dai livelli di contagio in città. Non è stata una decisione facile, il diritto allo studio e alla socializzazione mi stanno molto a cuore, ma ora è il momento di pensare alla salute dei nostri piccoli” La percentuale di alunni e personale docente che si è sottoposto alla campagna di screening volontario avviata dall’Unità di crisi regionale è bassissima “In mancanza di uno screening completo correvamo anche il rischio che alla riapertura si sospendesse la Dad penalizzando la maggior ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Sky riporta questa mattina la decisione deldi, Nicola Pirozzi, che dopo aver sentito i dirigenti scolastici e aver ascoltato anche i pareri dei rappresentanti dei genitori, ha spiegatosi puòa scuola il 24 novembre senza le necessarie condizioni di sicurezza che ora sembrano ancora compromesse dai livelli di contagio in città. Non è stata una decisione facile, il diritto allo studio e alla socializzazione mi stanno molto a cuore, ma ora è il momento di pensare alla salute dei nostri piccoli” La percentuale di alunni e personale docente che si è sottoposto alla campagna di screening volontario avviata dall’Unità di crisi regionale è bassissima “In mancanza di uno screening completo correvamo anche il rischio che alla riapertura si sospendesse la Dad penalizzando la maggior ...

