Sanità in Sicilia, l'audio del dirigente: 'Aggiornate i posti di Rianimazione'. Il Ministero manda gli ispettori

PALERMO – Ispettori del Ministero della Salute in Sicilia per verificare i numeri dei posti in ospedale. A far scattare gli accertamenti, come riferito da La Repubblica, è stato un audio del direttore generale del dipartimento della Salute Mario La Rosa: "Non sento c…. perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti in terapia intensiva decideranno in quale fascia risiede". E nella stessa chat di whatsapp il dirigente ha rincarato la dose: "Appena stasera ci chiudono, ognuno sarà responsabile di quello che la Sicilia subirà in termini di..."

semeoro1 : RT @PaoloBorg: Secondo Transparency International il 70% dei casi di corruzione nella sanità si verifica in 4 regioni: Calabria Campania Pu… - briciola2005an1 : @srv__07 Lo Stato purtroppo, soprattutto in Sicilia, ha collaborato con la mafia ha abbandonato magistrati, carabi… - tifosipalermoit : La Sicilia ha gonfiato il numero dei posti letto per non finire in zona rossa? Spunta un audio sospetto E da Roma a… - TorreMichele : RT @finocchiarocarm: In #Sicilia si gioca sulla pelle dei siciliani. Numeri falsati su posti letto in #terapiaintensiva. Si #dimettano i re… - Radio1Rai : In #Sicilia, accesa polemica dopo la pubblicazione di un audio inviato in una chat ai direttori delle aziende sanit… -

