Ruisi-Mediagol: “Martin e il centrocampo del Palermo? Rispondo così. Credevo Boscaglia non vedesse Accardi, ecco chi scelgo tra Rauti, Lucca e Silipo” (Di domenica 22 novembre 2020) Pietro Ruisi, tecnico palermitano classe 1955, analizza alcune interessanti tematiche di matrice tecnico-tattica relativamente al percorso del nuovo Palermo targato Hera Hora.L'ex allenatore della formazione primavera rosanero si sofferma sulle risorse tecniche attualmente in organico e sulle scelte fin qui compiute da Roberto Boscaglia nel corso di un'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it QUESTIONE centrocampo E L'IMPIEGO DI MARTIN - "Martin giocatore imprescindibile per il centrocampo del Palermo? Io devo dirti che le partite che ho visto ultimamente, Martin ha sempre fatto bene. Chiaramente lui è un calciatore che forse per le sue caratteristiche rallenta un po' la manovra, ma è un playmaker che si trova sempre al posto giusto, nel momento ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) Pietro, tecnico palermitano classe 1955, analizza alcune interessanti tematiche di matrice tecnico-tattica relativamente al percorso del nuovotargato Hera Hora.L'ex allenatore della formazione primavera rosanero si sofferma sulle risorse tecniche attualmente in organico e sulle scelte fin qui compiute da Robertonel corso di un'intervista esclusiva concessa alla redazione di.it QUESTIONEE L'IMPIEGO DI MARTIN - "Martin giocatore imprescindibile per ildel? Io devo dirti che le partite che ho visto ultimamente, Martin ha sempre fatto bene. Chiaramente lui è un calciatore che forse per le sue caratteristiche rallenta un po' la manovra, ma è un playmaker che si trova sempre al posto giusto, nel momento ...

