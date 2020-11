Real Madrid con il pieno di problemi: musica per le orecchie nerazzurre (Di domenica 22 novembre 2020) Anche il primo Real Madrid post-sosta non fa tremare i polsi: lo scialbo pareggio contro il VillarReal può far sorridere i tifosi dell’Inter Mai come in questa stagione il Real Madrid sta facendo a fatica a ritrovarsi. Nella trasferta di Vila-Real è arrivato un altro mezzo passo falso in termini di risultato, ma soprattutto è la prestazione complessiva ad aver lasciato parecchi dubbi. A tre giorni dalla super sfida di San Siro, certamente segnali incoraggianti per il popolo nerazzurro. Un solo tiro nello specchio della porta in novanta minuti. Il bottino delle Merenegues è stato magrissimo nell’anticipo del sabato in Liga. Rovescio della medaglia il fatto che l’unica conclusione a bersaglio sia valsa il gol dell’immediato vantaggio siglato da Mariano Diaz. Rete poi pareggiata nella ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Anche il primopost-sosta non fa tremare i polsi: lo scialbo pareggio contro il Villarpuò far sorridere i tifosi dell’Inter Mai come in questa stagione ilsta facendo a fatica a ritrovarsi. Nella trasferta di Vila-è arrivato un altro mezzo passo falso in termini di risultato, ma soprattutto è la prestazione complessiva ad aver lasciato parecchi dubbi. A tre giorni dalla super sfida di San Siro, certamente segnali incoraggianti per il popolo nerazzurro. Un solo tiro nello specchio della porta in novanta minuti. Il bottino delle Merenegues è stato magrissimo nell’anticipo del sabato in Liga. Rovescio della medaglia il fatto che l’unica conclusione a bersaglio sia valsa il gol dell’immediato vantaggio siglato da Mariano Diaz. Rete poi pareggiata nella ...

