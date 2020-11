Partite di oggi in tv: orari, Sky, DAZN, streaming, calendario Serie A 22/11 (Di domenica 22 novembre 2020) Giornata ricca di Partite nella Serie A di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben sette Partite dell’ottavo turno, a cominciare dalle ore 12.30, quando la Fiorentina del neo allenatore Cesare Prandelli affronterà il Benevento, in diretta streaming su DAZN1 e DAZN, che alle 15 trasmetteranno anche Inter-Torino. Contemporaneamente anche Parma-Roma, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, Verona-Sassuolo su Sky Sport 253 e Sampdoria-Bologna su Sky Sport 254. Alle 18 si tornerà su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 per il confronto tra Udinese e Genoa, con il quadro chiuso alle 20.45 dal big match Napoli-Milan, questa volta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. In tutti questi casi ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Giornata ricca dinellaA di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’ben settedell’ottavo turno, a cominciare dalle ore 12.30, quando la Fiorentina del neo allenatore Cesare Prandelli affronterà il Benevento, in direttasu1 e, che alle 15 trasmetteranno anche Inter-Torino. Contemporaneamente anche Parma-Roma, su Sky SportA e Sky Sport 252, Verona-Sassuolo su Sky Sport 253 e Sampdoria-Bologna su Sky Sport 254. Alle 18 si tornerà su Sky SportA e Sky Sport 251 per il confronto tra Udinese e Genoa, con il quadro chiuso alle 20.45 dal big match Napoli-Milan, questa volta su Sky Sport Uno, Sky SportA e Sky Sport 251. In tutti questi casi ...

