MotoGP | Andrea Dovizioso | “Per poco non siamo arrivati terzi in campionato | niente male per una stagione con un feeling disastroso”

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020)ha chiuso in sesta posizione il Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo round stagionale del Mondiale. Il forlivese della Ducati, scattato dalla quarta fila in griglia (12°), si è reso protagonista di una buona progressione in gara a Portimao ritrovandosi addirittura in lotta per un posto nella top5. Il Dovi, con questo risultato, ha terminato ilin quarta posizione assoluta a quota 135 punti, con soli 4 punti di ritardo dal terzo posto occupato da Alex Rins. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal nativo di Forlimpopoli ai microfoni di Sky Sport al termine della sua ultima gara con Ducati in. “Incredibile il fatto di non aver mai saltato una gara nel Motomondiale. Questo è uno sport in cui è facile farsi, quindi è davvero incredibile. ...