In Nuova Zelanda poliziotte con lo hijab

Nuova Zelanda: poliziotte col velo nel paese più inclusivo del mondo. Una trentenne di Auckland sarà la prima donna musulmana ad indossare l'hijab in servizio La polizia della Nuova Zelanda ha introdotto la possibilità di indossare l'hijab, il caratteristico velo portato dalle donne di fede musulmana in alcuni Paesi del mondo, come parte della divisa ufficiale.

Nuova Zelanda: poliziotte col velo nel paese più inclusivo del mondo. Una trentenne di Auckland sarà la prima donna musulmana ad indossare l’hijab in servizio La polizia della Nuova Zelanda ha ...

Onu vota contro le colonie di Israele: astensione storica degli Stati Uniti

Astensione storica degli Stati Uniti all’Onu, grazie alla quale il Consiglio di Sicurezza ha approvato una risoluzione di condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, uno schiaffo ad Israel ...

