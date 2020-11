Ibra infinito | senza limiti | nella storia della Serie A solo tre precedenti

Leggi su alfredopedulla

Zlatanhimovic ha trovato il gol in ognuna delle prime 6 partite giocate in questaA:tre giocatori c'erano riusciti prima di lui: Batistuta nel 1994/95, Vieri nel 2002/03 e Piatek nel 2018/19. Lo svedese ha segnato a Bologna, Inter, Roma, Udinese, Verona e Napoli per un totale di 10 gol.