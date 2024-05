Eurovision - scoppia la rivolta durante l’esibizione VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 11 maggio 2024) Le proteste nella serata di ieri, venerdì 10 maggio 2024, all’Song Contest si sono moltiplicate.di un’artista in particolare c’è stata una sorta didel pubblico. Urla, fischi, corituttacoprendo a tratti la voce della cantante. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche:, arriva l’annuncio bomba di Angelina Mango Leggi anche: “2024”, inconveniente sul televoto: la Rai rompe il silenzio Le parole di Eden Golan prima dello spettacolo L’e è una grande emozione per i cantanti in gara, per altri è anche una sfida riuscire a farsi accettare dal pubblico. Stiamo parlando di Eden Golan, che è salita sul palco di Malmo per ...