Como - è qui la festa Pareggia contro il Cosenza e arriva la promozione davanti agli occhi di Henry

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) di Enrico LevriniIl sogno si avvera, iltorna in serie A, dopo 22 anni,ndo con il1-1 in una partita tiratissima. Una vera altalena di emozioni, con le notizie che giungevano da La Spezia. A siglare il gol del pareggioè stato un rigore segnato da Verdi, dopo 60 minuti di sofferenza per il gol del vantaggio di Tutino. La città è in, in una notte colorata d’azzurro, dopo una rincorsa durata tutto il girone di ritorno, con nove risultati utili nelle ultime nove partite. Ilha cambiato marcia, dopo l’esonero di Longo, anche se era terzo in classifica, con l’arrivo in panchina del duo Roberts – Fabregas, per volere della società.in formazione titolare con le due punte Gabrielloni e Cutrone e una ...