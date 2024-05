Dilettanti Le sfide del fine settimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) In archivio i campionatistici, programma intensissimo già da questo weekend per Titoli Regionali di Categoria ma soprattutto per Play-Off e PlayOut dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Oggi occhi puntati sulla Promozione B dove vanno in scenadecisive. Nei play-off l’Atletico Centobuchi di mister Salvatore Fusco riceve la visita del Corridonia, quinta forza del campionato: gli ascolani devono far valere il miglior piazzamento finale contro una squadra che ha saputo sorprendere molti come quella di Fondati, piazzandosi in quinta posizione. Chi passa affronta la vincente dell’altra semifinale tra Vigor Castelfidardo e Trodica, due big del torneo. Sabato completato dal quadro dei titoli regionali in Prima e Seconda Categoria tra le vincitrici dei vari gironi che affrontano in gare da dentro o fuori. Domani occhi puntati sull’Eccellenza ...