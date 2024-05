Vanoli Torino - Vagnati lo prenota ma il club dovrà aspettare | la situazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilha scelto l’allenatore per il futuro: Paolo, anche seper ufficializzarlo per via dei playoff di B Ilha scelto l’allenatore per il futuro: Paolo, anche seper ufficializzarlo per via dei playoff di B col Venezia. Cairodunque attendere per definire nei dettagli, ufficialmente,

Il Calciomercato Torino parte dal nuovo allenatore, Vanoli è nella lista granata ma molto dipende da quella partita del Venezia Si prospettano giorni incandescenti, i prossimi in arrivo, per il Calciomercato Torino . E questo non solo per il ...

Il Torino e Vanoli sono sempre più vicini: Vagnati ha trovato l’erede di Juric per la prossima stagione e sta lavorando per chiudere Il Torino e Vanoli sono sempre più vicini: Vagnati ha trovato l’erede di Juric per la prossima stagione e sta ...

Torino, niente promozione per il Venezia di Vanoli: ecco quando finirà i playoff - torino, niente promozione per il Venezia di vanoli: ecco quando finirà i playoff - Il Venezia ha perso contro lo Spezia nell'ultimo turno e ha mancato così la promozione diretta in Serie A: il tecnico vanoli che piace al Toro dovrà proseguire il lavoro in laguna ai playoff ...

Como promosso in serie A, caroselli in città: vince Fabregas, Verdi decisivo, Cutrone il simbolo - Como promosso in serie A, caroselli in città: vince Fabregas, Verdi decisivo, Cutrone il simbolo - Il Como del tandem Roberts-Fabregas saluta la B e vola in Serie A, grazie alla vittoria sul Cosenza. Vinto il duello con il Venezia all'ultima giornata.

Chi è Paolo Vanoli Età, moglie, carriera e modulo dell’allenatore del Venezia a un passo dal Torino - Chi è Paolo vanoli Età, moglie, carriera e modulo dell’allenatore del Venezia a un passo dal torino - Il torino sembra aver scelto il sostituto di Ivan Juric per la panchina granata. Il presidente Cairo ha già annunciato l’addio del tecnico croato e il nome più caldo è quello di Paolo vanoli.