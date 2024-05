Giuseppe Cruciani smonta il Pd | Se non lo capite - ovazione da Del Debbio | Video

(Di sabato 11 maggio 2024) «Era necessario l'arresto per un presidente di Regione? Io conosco Giovanni Toti e in otto anni l'ho visto governare bene e rimettere al centro l'interesse della regione Liguria come nessuno ha mai fatto. E improvvisamente si descrive un mostro. La condanna è già avvenuta». Maurizio Lupi parla da parte in causa, visto che è il leader di Noi Moderati di cui fa parte il governatore finito ai domiciliari, ma esprime un dubbio comune a molti, non solo di destra. Come ha ricordato l'ex comunista Petruccioli, sono addirittura 10 gli ex governatore assolti dopo essere stati travolti dalle inchieste della magistratura. Con Lupi è ospite di Dritto e rovescio su Rete 4 anche. Ed è lui a scagliarsi con veemenza contro chi sta sfruttando il caso-Toti, vale a dire il Pd. «Vedo una grande ipocrisia», esordisce il conduttore della Zanzara con la ...

