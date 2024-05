Martino - il premio più amaro | Poca energia per rimontare

(Di sabato 11 maggio 2024) "È stata una partita difficile condizionata dall’andamento del primo quarto, poi nei successivi abbiamo provato a rientrare in partita". Coach Antimocommenta così a caldo la sconfitta della Pallacanestro 2.015 in gara 3 contro Vigevano. "Purtroppo il divario dopo il primo tempo – prosegue – era ampio, ma dovevamo avere un approccio diverso alla gara per pensare di impensierire i nostri avversari". Gara3 quindi ha rovinato la festa ad Antimoeletto proprio ieri dai dirigenti, allenatori e capitani dei club di serie A2 come miglior allenatore della categoria per la stagione 2023/24: un’altra perla nella collana forlivese dopo il primo posto conquistato nella stagione regolare e la vittoria della Coppa Italia. Per lui è il secondo riconoscimento in carriera dopo quello del 2018/19 alla Fortitudo Bologna. Purtroppo non ha potuto ...

