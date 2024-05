Sotto organico e sempre più anziani | quali sono i numeri delle forze dell’ordine al di là del rimpallo di accuse della politica

(Di sabato 11 maggio 2024) A ogni evento di cronaca riparte ilditra governo e amministrazioni locali sull’argomentosicurezza nelle grandi città. È accaduto anche a Milano dopo le ultime aggressioni alle, unaha provocato il ferimento del 35enne vice ispettore di Polizia, Christian Di Martino. Subito dopo l’accollamento avvenuto l’8 maggio alla stazione di Lambrate, il sindaco Beppe Sala ha puntato il dito contro il Viminale sul “numero di uomini”presenti nel capoluogo lombardo: “Quantinon si sa mai. Non ho nulla contro l’operato di Piantedosi – ha aggiunto Sala – gli do il merito di aver posto attenzione alla città di Milano quindi non è un ...

Arezzo, 27 marzo 2024 – In occasione delle prossime festività Pasquali del 31 marzo e 1° aprile 2024, si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale; in particolare, l’aumento del traffico in fase di partenza, si ...

Pechino, 27 apr – (Xinhua) – La Cina ha accelerato l’aggiornamento industriale coltivando nuove forze produttive di qualita’ , gettando una solida base per rafforzare lo slancio della ripresa quest’anno e negli anni a venire. Di seguito sono ...

