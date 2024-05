Bagliori notturni in cielo | l’aurora boreale è in arrivo a Bollate - Saronn - Paderno e Milano

Le immagini dell'aurora boreale che si è vista in gran parte del mondo - ...un fenomeno solitamente visibile nelle zone polari (quando succede in Antartide si parla di aurora ... La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'agenzia federale degli Stati Uniti che ...

AURORA BOREALE COLORA ANCHE I CIELI D'ABRUZZO, SPETTACOLO IERI SERA A CAUSA TEMPESTA GEOMAGNETICA - L'aurora boreale ha avuto inizio intorno alle 21 di venerdì e si è protratta per diverso tempo. Questo spettacolo celeste è stato reso possibile da una potente tempesta geomagnetica causata da un'...