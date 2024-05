Castellammare di Stabia - ordigno in casa | arrestato 21enne del posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnesplosivo ritenuto pericoloso e mortale, con tanto di vano per poter contenere cose come chiodi e liquidi infiammabili, è stato trovato dai carabinieri adi. I militari della sezione operativa della locale compagnia, insieme al reggimento Campania e al nucleo cinofili, hannoper detenzione illecita di materiale esplodente Emanuele Raffone,delgià noto alle forze dell’ordine. Hanno perquisito l’abitazione del giovane e lì hanno trovato unimprovvisato. L’esplosivo era costituito da una tanica in plastica legata con un nastro ad una bomba costruita artigianalmente dal peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi. Necessario l’intervento del nucleo artificieri del comando ...