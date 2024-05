Tifosi pronti all’esodo Dalla Romagna viaggiano 430 cuori biancorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Saranno più di 400, 430 per la precisione, idel Rimini che oggi si accomoderanno sugli spalti dello stadio ’Renato Curi’. Quasi un centinaio in più rispetto alla gara di sabato scorso a Gubbio. Il popolo biancorosso ci crede e oggi si metterà in viaggio verso Perugia. Con il solito entusiasmo di sempre. Anzi, ora di più. Perché il passaggio del primo turno dei playoff ha dato la carica ai riminesi che, per dire il vero, a quell’appuntamento non ci erano arrivati carichi di aspettative. Ora sì che le aspettative sono ben altre. La squadra di Troise, nella sua imprevedibilità che ormai è un marchio di fabbrica, è stata capace sabato scorso al ’Barbetti’ di sorprendere anche queiche il Rimini in questa stagione lo hanno seguito viaggiando per l’Italia da Nord a Sud. Così, nel tardo pomeriggio i 430 riminesi, ovviamente colorati di ...