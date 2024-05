Glen Powell in lizza per un ruolo nel nuovo film di JJ Abrams

(Di sabato 11 maggio 2024) JJsono in trattative per collaborare per un, conche punta acome protagonista nel suo prossimo lavoro da regista. Gli accordi devono ancora concludersi, ma all’indomani di “Top Gun: Maverick” e “Tutti tranne te”, la carriera diè ormai lanciatissima, che continua a raccogliere l’interesse di registi e studi cinematografici. Lo vedremo prossimamente protagonista di “Hit Man” di Netflix, che ha co-sceneggiato con il regista Richard Linklater, ma sarà anche il protagonista del reboot di “L’implacabile” di Edgar Wright per la Paramount. La notizia è stata rivelata al CinemaCon, dove l’attore ha anche promosso “Twisters” della Universal come prossimo blockbuster estivo. Nei giorni scorsi è arrivata ...

