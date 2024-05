Condoni da incubo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) Non se ne parla più tanto ma c’è ancora molta attesa intorno al nuovo provvedimento annunciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che promette di sanare una serie di piccoli abusi edilizi nei quali si ingarbuglia l’amministrazione corrente. Ma non è ancora chiaro a quali abusi si fa riferimento e cosa conterrà il decreto in elaborazione. Si teme che alla fine il provvedimento esca depotenziato dai numerosi regolamenti già esistenti. Per sciogliere ogni dubbio possiamo anticipare le difformità che grazie alla mini sanatoria saranno definitivamente sanate. Si potranno condonare in ordine crescente di rilevanza urbanistica ed ambientale: 10 - Cucce per animali da compagnia, cani, gatti, furetti, tartarughe e serpenti; oppure per specie da cortile: oche, galline, conigli, maiali, fino a 2 metri cubi di volume e 1,50 metri di altezza al garrese. Anche voliere, ma solo se ...