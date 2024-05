Promozione - si fa sul serio Big match al Del Conero

(Di sabato 11 maggio 2024)in campo in questo fine settimana per decidere le finaliste playoff e per emettere i verdetti salvezza. Sono ben sei le ’’nostre’’ formazioni a scendere in campo. Nel girone A è sfida tutta anconetana quella tra Portuali Ancona e Biagio Nazzaro Chiaravalle. Che si giocherà al Del(e non al Giuliani di Torrette dove nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18, saranno protagonisti invece gli Juniores dei Portuali nella prima sfida del triangolare nazionale contro il Venafro) per motivi di ordine pubblico visto che è atteso un buon afflusso di tifosi. Davanti ai Portuali - approdati per il terzo anno di fila agli spareggi- una Biagio Nazzaro alla ricerca obbligatoria della vittoria vista la peggior classifica alla fine della stagione regolare e con tanta voglia di proseguire la corsa ...

cambia il regolamento per i giovani in quota. Nella prossima stagione ci sarà l’obbligatorietà di schierare in campo , dal primo all’ultimo minuto, una sola quota (calciatore nato dal 1 gennaio 2005), solo in questi campionati. Questo quanto ...

Campobasso - Il Campobasso celebra una grande vittoria nel calcio professionistico, conquistando la Promozione in Lega Pro con una prestazione determinata sul campo del Chieti. La città è in Festa per il ritorno della squadra nel calcio di alto ...

Una notte che i tifosi del Roda JC – squadra olandese di seconda divisione – non dimenticheranno mai. Ma in negativo. Con tanto di festeggiamenti dei tifosi che per il momento si dovranno accontentare di una grande beffa . È quello che è accaduto ...

Locatelli, dedica social a Cutrone: "Per quello che hai passato" - Locatelli, dedica social a Cutrone: "Per quello che hai passato" - Il centrocampista bianconero ha celebrato il grande amico ed ex compagno di squadra nel Milan fresco di promozione in Serie A con il Como ...

Serata di festa per il club lariano con ospiti d'eccezione presenti allo stadio - Serata di festa per il club lariano con ospiti d'eccezione presenti allo stadio - Il francese è stato accolto con grande affetto ed entusiasmo da tutto il popolo lariano ed ha visto la partita in in tribuna d’onore, soffermandosi a dialogare con Mirwan Suwarso, il manager ...

Promozione. "Playout, in Appignanese-Aurora non c’è niente di scontato» - promozione. "Playout, in Appignanese-Aurora non c’è niente di scontato» - Oggi si giocano i playoff e i playout del girone B di promozione. Il Trodica di Roberto Buratti farà visita alla Vigor Castelfidardo. "La Vigor non giocherà sul suo campo abituale e ciò potrebbe ...