Fondi disabilità - perché non sono più sufficienti per tutte le Regioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Da quattro anni lo Stato sta stanziando centinaia di milioni di euro aggiuntivi per le politiche in favore della, ma con grande difficoltà di spesa. I decreti – necessari per la legge delega in materia di– citutti e dal 2025 le linee guida cambieranno. Al momento è il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 del governo Draghi a fornire le indicazioni da seguire. L’obiettivo è quello di individuare gli interventi per la graduale attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale.poi lea dover valutare la propria situazione finanziaria e la disponibilità di risorse per determinare quanto destinare ai sussidi e quanto all'implementazione dei servizi. Iprevisti dal Piano, ...