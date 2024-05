Nuovi vertici per i rifugisti Bergomi gestore dello Zoia è il presidente di categoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Emanuele(al centro nella foto) è al vertice deidella provincia di Sondrio. Nuovo vertice provinciale per il Gruppo rifugi alpinistici ed escursionistici, realtà attiva all’interno dell’Unione commercio e turismo della provincia di Sondrio al termine dell’assemblea elettiva. All’ordine del giorno, il rinnovo del consiglio direttivo provinciale per il quinquennio 2024-2028. Nuovodel gruppo è stato nominato Emanuele, proprietario edel Rifugio "" (Lanzada). Vicepresidenza in rosa con Eleonora Fiorelli e Diana Pedrotti. Eleonora gestisce il rifugio "Ponti", in Valmasino, e con la società di famiglia anche il rifugio lecchese "Porta". Diana, con papà Eugenio, gestisce in Valmalenco due rifugi: "Longoni" e (da quest’anno) ...