È fissato per il primo pomeriggio di oggi davanti al Gip l’interrogatorio di garanzia del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , posto ai domiciliari martedì nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Genova per corruzione. Secondo ...

Matteo Salvini. "Ogni giorno scarcerati tre innocenti e nessuno ne risponde" - Matteo Salvini. "Ogni giorno scarcerati tre innocenti e nessuno ne risponde" - Il leader leghista in una intervista alla Stampa: "La responsabilità civile dei magistrati, personale e pecuniaria per quelli che sbagliano con ...

Caso Toti, Spinelli e Cozzani oggi in tribunale per gli interrogatori di garanzia - Caso toti, Spinelli e Cozzani oggi in tribunale per gli interrogatori di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso toti, Spinelli e Cozzani oggi in tribunale per gli interrogatori di garanzia ...

Al via da Anzio il Tour della Salute - Al via da Anzio il Tour della Salute - Parte da Anzio la sesta edizione del Tour della Salute, che quest'anno toccherà 15 località, offrendo ai cittadini l'opportunità di sottoporsi a consulti gratuiti finalizzati a ridurre il rischio di m ...