Altre bombe su Gaza Spunta il report Usa | Israele non sta distruggendo Hamas

(Di sabato 11 maggio 2024) Decine di civili sono stati uccisi e altri feriti oggi all'alba in un bombardamento da parte di aerei e artiglieria su. I jet israeliani hanno preso di mira diverse aree della Striscia dicentrale, provocando la morte di almeno 24 persone, riporta l'agenzia palestinese Wafa. L'artiglieria ha sparato dozzine di proiettili sul quartiere di Al-Zaytoun, a sud-est diCity, teatro di intensi bombardamenti di artiglieria per il terzo giorno consecutivo. Preso di mira anche il quartiere di Al-Sabra, nel centro diCity. Sette persone sono state uccise,ferite a Jabalia, a nord della Striscia di. A Rafah bombardati il quartiere di al-Salam e le vicinanze del valico. Intanto ieri le forze israeliane sono state attaccate almeno 17 volte da gruppi armati ...

Giunge da ogni angolo del mondo l’appello al cessate il fuoco a Gaza. Dalle università americane alle città europee ed arabe, dove si moltiplicano le manifestazioni contro l’offensiva militare israeliana […] The post Altre bombe su Gaza. Rafah ...

"Un buon passo in avanti, ma penso che occorra fare molto di più". Così ha reagito alla decisione della Casa Bianca di minacciare l'interruzione degli aiuti militari ad Israele il Senatore Bernie Sanders, una figura di spicco nel mondo della ...

