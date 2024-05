Lissone - l’ultima sfida di Mazzali | Chiudo bene con Apl e smetto

(Di sabato 11 maggio 2024) Scattano questa sera i playoff di serie C e in campo ci va subito la Galviche ospiterà nella gara-1 degli ottavi di finale Wiz Legnano. Subito una curiosità. In campo, con due casacche diverse, ci saranno i fratelli Villa da Muggiò: Lele (foto) con l’Apl, più esperto classe 1984, Lorenzo nelle fila legnanesi, di nove anni più giovane. Giocano nello stesso ruolo e non è affatto improbabile che nel corso del match uno marchi l’altro, con annesse scintille. Ma la partita di questa sera sarà anche quella che segna il ritorno, dopo sei anni dalvolta, di Massimilianoal PalaFarè alla guida della prima squadrase. Infausto l’esordio a Curtatone contro la favoritissima per la promozione (-34), ma da ora si fa sul serio. "Sarò il classico traghettatore, al 30 giugno, a pochi giorni dal mio ...

