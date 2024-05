Gualtieri - il sindaco illuso che i grandi eventi e il turismo arricchiscano i romani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Bisognerebbe fare uno studio su Roma. Uno studio che la porti ad esempio lampante e chiarissimo di come l’aumento imponente del, dei, con la crescita economica che questi portano con sé, non produca alcune ricchezza per i residenti. Anzi, peggiora la loro qualità della vita, li impoverisce, rende loro l’esistenza molto peggiore che se non ci fossero. Tranne chi, ovviamente, possiede varie case da affittare ai turisti, o un ristorante con cui fare molti soldi, grazie anche alla deregulation totale dei tavolini, che ormai invadono senza ritegno marciapiedi, e persino strade in divieto di sosta. Ma il problema sta in chi ci amministra. In chi continua a venderci la retorica, alla quale magari pure crede, per cui milioni di turisti e decine e decine di maxisono qualcosa di cui essere fieri, ...