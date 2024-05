FP2 Berlino 2024 - Formula E | Gunther sfodera il tridente

(Di sabato 11 maggio 2024) Si corre rapidi sull’asfalto teutonico della capitale di Germania. Dopo aver assistito all’exploit di Antonio Felix Da Costa alla guida della sua Porsche nelle prime prove libere di questo lungo, e intenso, weekend, laE si è ritrovata in pista in questo sabato mattina per mandare live le FP2. Chi ha staccato il miglior tempo di questa sessione? Per la gioia del pubblico casalingo, il numero uno di questa contesa è stato Maximiliandi Maserati, uno degli idoli di casa. Il tedesco è stato bravissimo e si è preso la soddisfazione di primeggiare in questo round così intenso. Secondo posto per Lucas Di Grassi con ABT Cupra, mentre ha chiuso il secondo podio virtuale la Porsche di Pascal Wehrlein, altro pilota di nazionalità teutonica. Buon quarto posto, invece, per Edoardo Mortara su Mahindra ...

