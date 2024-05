Elezioni amministrative | le liste e i candidati di tutti i comuni del Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno 67.723 gli elettori sanniti interessati dal rinnovo dei 26 consigli comunali nellein programma l'8 e 9 giugno. Di seguitocomune per comune: AMOROSI APICE BASELICE BONEA CASALDUNI CAUTANOLista "Insieme per la crescita" CIRCELLO COLLE SANNITA CUSANO MUTRI DURAZZANO FAICCHIO FORCHIA FRAGNETO MONFORTE MELIZZANO MOIANO MONTEFALCONE PANNARANO PAOLISI PAUPISILista "Prima Paupisi" PIETRAROJA PUGLIANELLO SAN GIORGIO DELSAN LORENZELLO SANT'ARCANGELO TRIMONTE TOCCO CAUDIOLista "Uniti per Tocco"Lista "Prospettiva Civica per Tocco Caudio" TORRECUSOLista "Torrecuso è"Lista "Insieme…si può"