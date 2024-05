Basket B nazionale Play off | Ristopro - vittoria al batticuore | 66-60 in gara-3

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 11 maggio 2024) La squadra di Niccolai scivola a -12, viene rialzata da quattro triple di Verri e nel finale serra la difesa: è 2-1, domani alle 19-4 ancora al PalaChemiba CERRETO D’ESI, 11 maggio 2024 – Lava a -12, rimonta e vince-3 in volata. Il successo sulla Gema, chentisce ai cartai domenica di avere il match-point in casa per andare in semifinale, matura nel modo più sofferto, ma proprio per questo ancora più importante. Stanic – Paolini Fabriano, nella serata in cui il suo trio principale Stanic-Centanni-Negri tira 7/36 dal campo, trova risorse difensive per spuntarla nel finale e, prima ancora, un Verri inscalfibile nei momenti di difficoltà. Dopo una prima metà di partita condizionata da tanti falli, ben 29, e 19 liberi tentati dagli ospiti già all’intervallo, e con Fabriano che prova un unico ...